WELFARE

Non autosufficienti senza assegni, scaricabarile sulla pelle dei fragili

Alcuni consorzi del Piemonte agli assistiti: "Da giugno non si potranno garantire le prestazioni". Il ritardo di Palazzo Chigi. L'assessore Marrone: "Il nodo dei rendiconti". Valle (Pd): "La giunta Cirio intervenga". A farne le spese 25mila famiglie

Una settantina di milioni stanziati in ritardo e che ancora devono arrivare a chi fornisce servizi di assistenza ai non autosufficienti, l’indice puntato contro Governo e Regione Piemonte, la politica che si divide su fronti opposti e, come sempre, i pazienti a farne le spese.

E non è quest’ultima soltanto un’espressione di rito, perché più di uno tra gli enti piemontesi che lamentano la mancata erogazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza ha già scritto agli assistiti e alle loro famiglie per avvisare – come ha fatto pochi giorni fa il Cissa di Pianezza (Torino) e, prima ancora, l’analoga struttura di Carmagnola – che, se la situazione non si sbloccherà, da giugno non potrà essere garantita la continuità delle prestazioni. Un rischio che potenzialmente riguarda circa 25 mila piemontesi e che trova la sua origine principale nel ritardo con cui il Governo ha approvato il fondo per il triennio 2025-2027.

Ritardo romano

“Effettivamente l’esecutivo ha sbloccato il decreto sul fondo con alcuni mesi di ritardo rispetto agli anni precedenti. Questo è avvenuto attorno a Pasqua e dopo non poche insistenze, messe anche per iscritto, da parte della Conferenza delle Regioni”, conferma l’assessore regionale al Welfare, Maurizio Marrone. Ed è ancora l’esponente di Fratelli d’Italia nella giunta di Alberto Cirio a ricordare che già un paio di mesi prima dell’atteso provvedimento di Palazzo Chigi “in Piemonte avevamo costituito un tavolo tecnico con i consorzi per farci trovare pronti senza perdere ulteriore tempo”.

Una lungimiranza che però non è bastata a evitare la situazione denunciata oggi dagli enti che si occupano dei non autosufficienti e sulla quale il Partito Democratico, con il consigliere regionale Daniele Valle, interviene sostenendo che “la Regione non è esente da colpe. L'assessore Marrone ha risposto ai solleciti degli enti locali affermando che la Regione non ha le competenze necessarie per risolvere il problema. Una posizione inaccettabile, perché le famiglie non possono aspettare che Roma e Torino si rimpallino le responsabilità mentre i contributi vengono sospesi”.

Effetto domino

Articolata, e con qualche replica puntuta rivolta anche ad alcuni consorzi, la ricostruzione dei fatti da parte dell’assessore al Welfare: “La carenza di liquidità, che rappresenta il problema di una parte dei consorzi, non dipende soltanto dal decreto, ma soprattutto dalle tempistiche dei consorzi stessi per quanto riguarda la rendicontazione dell’impiego dei fondi precedenti. Se non si arriva a un rendiconto medio su base regionale del 70%, i soldi non arrivano a nessuno. In tutto questo – osserva Marrone – le criticità denunciate riguardano soltanto consorzi dell’area torinese”.

L’assessore non rinuncia poi a porre una domanda: “Perché solo questi hanno questo problema? E mi do anche la risposta: tutto dipende dalla loro fragilità amministrativa, che si riflette nei ritardi nella rendicontazione e, a cascata, sull’erogazione del nuovo fondo”.

Le accuse del Pd

Sulla questione, tuttavia, il Pd non rinuncia a tenere il punto e chiede alla giunta di Alberto Cirio “di intervenire su tre fronti: anticipare ai consorzi le risorse con fondi propri della Regione senza attendere i tempi dell’iter nazionale, accelerare la predisposizione dei Piani regionali per farsi trovare pronti ed esercitare una pressione formale e pubblica sul Governo Meloni perché sblocchi senza ulteriori rinvii le quote Fna 2025-2027”, che però, come sostiene Marrone, sono già state sbloccate pur non potendo ancora arrivare ai destinatari.

“Gli assegni di cura rappresentano un sostegno fino a 600 euro mensili: non coprono l'intero costo dell'assistenza – aggiunge Valle – ma spesso segnano la differenza tra la possibilità di tenere a casa un proprio caro e il ricovero in struttura. Sospenderli non è un atto burocratico: è la violazione di un patto sociale con le famiglie più fragili del Piemonte”.

Scaricabarile

Famiglie fragili che, indirettamente, sempre secondo l’assessore al Welfare, avrebbero già dovuto rinunciare a molte altre risorse. “Proprio nel Torinese molti consorzi si sono lasciati sfuggire diversi bandi del Pnrr: addirittura, nel corso della precedente legislatura, sono avanzati 30 milioni di euro. Purtroppo, ci sono enti rimasti indietro di anni: poi paga Pantalone e, se i soldi non arrivano, scaricano le colpe sugli altri enti e soprattutto le conseguenze sugli utenti”.