Sanità Piemonte, Nursing Up e Nursind; "sistema fragile e sbilanciato

"Un sistema sanitario che cresce sbilanciato: aumenta il personale medico e amministrativo a scapito di quello infermieristico". È quanto risulta dall'analisi dei dati contenuti nel documento prodotto dall'Osservatorio Regione Piemonte, fornita dai sindacati Nursing Up e Nursind. "Mentre il numero di medici e amministrativi registra incrementi significativi, quello degli è infermieri è in stallo o meglio detiene una crescita percentuale che non raggiunge il valore di un quarto di quella della dirigenza medica", sottolineano per le due organizzazioni sindacali Claudio Delli Carri e Francesco Coppolella, secondo i quali per raggiungere gli standard minimi di efficienza internazionali, "il Piemonte dovrebbe inserire immediatamente circa 5000 nuovi infermieri". Per i prossimi anni non sono previsti miglioramenti sostanziali, "a fronte di una previsione di 1000 pensionamenti annui nella professione infermieristica, le nuove entrate coprono meno della metà del turnover". La riforma territoriale, secondo i sindacati, rischia di aggravare la situazione: "In Piemonte sono previste 120 nuove strutture territoriali che, per funzionare, richiedono un esercito di professionisti che oggi semplicemente non c'è. Servono oltre 1000 nuovi infermieri solo per garantire il funzionamento minimo". Il quadro del sistema piemontese, per Nursing Up e Nursind, si completa con il settore dell'emergenza-urgenza, con la carenza di personale e le questioni contrattuali irrisolte: "Mancano all'appello 60 unità infermieristiche distribuite tra le centrali operative e le postazioni territoriali di tutta la regione. Un numero che, seppur apparentemente contenuto, risulta vitale per la gestione del soccorso".