Aerospazio, al via collaborazione fra Piemonte, Lombardia e Liguria

Nell'ambito del percorso di collaborazione avviato dalla Cabina economica del Nord-Ovest tra le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, oggi a Torino è stato compiuto un nuovo passo sul fronte dell'aerospazio. Al Castello del Valentino, il Distretto Aerospaziale Piemonte (Dap), il Lombardia Aerospace Cluster (Lac) e il Distretto ligure Siit (Sistemi Intelligenti Integrati) hanno siglato un'intesa per "consolidare e promuovere lo sviluppo dell'ecosistema industriale Aerospazio e Difesa a livello nazionale e internazionale". Le tre Regioni gestiscono oltre il 60% del fatturato nazionale del settore. Il Piemonte con 8 miliardi di euro di fatturato e 35mia addetti è il cuore della produzione di motoristica e infrastrutture spaziali, la Lombardia con 6,3 miliardi di euro e 22mila addetti è una eccellenza mondiale, la Liguria con oltre 1 miliardo di fatturato e 5.000 addetti è la punta di diamante per elettronica e cybersecurity. "L'aerospazio - afferma l'assessore alle Attività Produttive del Piemonte, Andrea Tronzano - è uno dei settori nei quali il Nord Ovest può esercitare un ruolo determinante per la crescita industriale del Paese. La collaborazione tra Piemonte, Lombardia e Liguria mette in relazione sistemi produttivi complementari, competenze tecnologiche e capacità di ricerca che rappresentano un valore strategico per l'Italia". "Oggi - aggiunge l'assessore della Lombardia, Guido Guidesi - rafforziamo un'alleanza strategica tra tre territori che rappresentano uno dei motori industriali più avanzati d'Europa. Lombardia, Piemonte e Liguria condividono competenze, filiere produttive e capacità di innovazione che insieme le rendono un hub naturale per lo sviluppo del settore aerospaziale. "La firma di questo protocollo - rimarca l'assessore della Liguria, Alessio Piana - conferma la volontà della Liguria di rafforzare il proprio ruolo in un settore strategico, nel quale il nostro territorio esprime competenze e peculiarità di assoluto rilievo, quali ad esempio la cattura e gestione degli oggetti spaziali".