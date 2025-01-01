Banca Territori del Monviso, domani l'assemblea dei soci a Carmagnola

Domani a Carmagnola, nel Torinese, è in programma l'assemblea dei soci della Banca Territori del Monviso. E' un passaggio chiave per l'istituto, dal momento che l'assemblea sarà chiamata a ratificare i risultati di un esercizio, quello del 2025, che ha visto la banca consolidare la propria posizione patrimoniale e operativa. "In un contesto globale sfidante - afferma il direttore generale della banca, Luca Murazzano - Btm ha continuato a crescere proteggendo la redditività e rafforzando il valore del proprio brand. La nostra strategia è chiara: professionalità, visione di lungo periodo, centralità del cliente. Questo equilibrio ci consente di trasformare le sfide esterne in leve di consolidamento e di continuare a creare valore sostenibile non solo per i nostri stakeholder, ma per tutte le comunità in cui operiamo e di cui siamo parte integrante". Oltre all'approvazione del bilancio, chiuso con un utile netto di 14,63 milioni di euro, la giornata sarà l'occasione per fare il punto sul sostegno al credito locale e sulle nuove iniziative dedicate ai giovani e alla compagine sociale, che ha ormai superato la soglia dei 10.500 soci. Al termine dei lavori, la giornata proseguirà con momenti di convivialità e intrattenimento: tra questi, lo spettacolo gratuito, aperto a tutti, 'Una vita sullo schermo - 40 anni di Tv, cinema e storia italiana' di e con Ezio Greggio, e la musica dal vivo della Royal Party Band. L'assemblea dei soci, sottolineano dalla banca, si conferma così "non solo come appuntamento istituzionale, ma come un momento di incontro e condivisione capace di unire risultati, partecipazione e valorizzazione del territorio".