NAZARENO IN TRASFERTA

#Occupy Pd al Salone del libro. Plotone dem scorta Schlein

Parlamentari, consiglieri, dirigenti locali, notabili e aspiranti ras tutti stretti attorno alla segretaria tra selfie, sorrisi e liturgie di partito. Più che un giro tra gli stand, una sfilata di fedeltà in vista delle future liste. Gran ciambellano il sindaco Lo Russo

Più che una visita istituzionale, quasi un #occupy Pd in trasferta. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sbarca al Salone del Libro di Torino nel pomeriggio trascinandosi dietro il codazzo del gruppo dirigente dem piemontese (e non solo), trasformando il giro tra gli stand del Lingotto in una passerella a metà tra convention di partito e bagno di folla.

A fare da cerimoniere, vero e proprio sherpa, c’è il sindaco Stefano Lo Russo, che per oltre due ore non la perde praticamente mai di vista. Attorno alla segretaria si muove una pattuglia compatta di parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti dem: dai torinesi Andrea Giorgis e Mauro Berruto alla vicepresidente del Pd, la deputata cuneese Chiara Gribaudo, passando per l’ex ministro Peppe Provenzano e il senatore Francesco Verducci. Immancabili i vertici del partito con il segretario Domenico Rossi, la capogruppo Gianna Pentenero e la presidente del partito regionale Nadia Conticelli. Nel gruppone anche Daniele Valle, Laura Pompeo e il segretario metropolitano Marcello Mazzù. Più che una delegazione, un cordone stretto: tutti in scia, tutti a favore di obiettivo, tra strette di mano e sorrisi calibrati. D’altronde le elezioni del 2027 si avvicinano e nessuno ignora che sulle liste del 2027, prima ancora delle correnti, peserà soprattutto il timbro della leader.

Bagno di folla

Selfie, strette di mano, soste improvvisate agli stand e richieste di foto a ripetizione accompagnano la marcia schleiniana tra i padiglioni: da quello della Città di Torino, con tanto di spilletta celebrativa e scatto di rito, fino agli spazi degli studenti. Tra i visitatori spunta pure un fan d’eccezione come Michele Emiliano, che si concede uno scatto davanti ai cronisti. Mancavano solo i bodyguard con l’auricolare e sembrava il tour di una rockstar progressista.

Il Salone resti com’è

La visita diventa anche l’occasione per blindare il Salone del Libro e la sua attuale governance, fortemente nelle mani locali e progressiste. Schlein rivendica la centralità culturale della manifestazione: “È un appuntamento importantissimo di rilievo non soltanto nazionale, ma anche europeo. Vuol dire cultura, lettura e credere che anche da qui passi la costruzione di un futuro migliore”. Ma il messaggio più politico arriva da Lo Russo, che approfitta della presenza della segretaria per chiudere la porta alle ipotesi di un maggiore peso del governo nella gestione della kermesse: “Non vedo all’orizzonte l’esigenza di modificare la governance di questa straordinaria iniziativa culturale”. Insomma, il Lingotto resta terreno dem. IL governo ci metta soldi e basta.

Prima Bernie, poi Montagna

La visita al Salone si conclude poco dopo le 18 con il rientro della segretaria in hotel, all’Nh. Domani Schlein incontrerà Bernie Sanders, atteso al Lingotto per presentare il suo libro “Contro l’oligarchia”. Nei corridoi del Salone la leader dem incrocia anche Walter Veltroni, arrivato a Torino per partecipare all’iniziativa di Energia Popolare organizzata dalla coorente riformista all’acqua di rose di Stefano Bonaccini, dove l’ex segretario Pd sarà la guest star insieme all’ex capo della Polizia Franco Gabrielli.

Senza Energia

Ma la tappa torinese ha soprattutto il sapore della campagna elettorale. In serata Schlein si sposta a Moncalieri per il comizio delle 21 a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Mauro, scelto come suo erede dall’uscente Paolo Montagna. Poi partenza all’alba verso la Toscana, tra Prato e Pistoia, per altri appuntamenti elettorali. Un’agenda serrata che evita accuratamente il faccia a faccia con Bonaccini. Sempre che i due non finiscano per incrociarsi in albergo, magari davanti a una tazzina di caffè.