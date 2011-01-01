Lavoro nero e violazioni sicurezza, tre denunciati e due attività sospese nel Torinese

Tre imprenditori denunciati e due attività sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e occupazione irregolare. È il bilancio di una serie di controlli effettuati nella terza decade di aprile dai carabinieri del comando provinciale di Torino insieme agli specialisti del Nucleo ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno riguardato esercizi commerciali nei territori di Torino, Bibiana e Giaveno. Nel capoluogo piemontese, in via Lungo Dora Napoli, i controlli hanno interessato una macelleria etnica dove i militari hanno accertato l'installazione abusiva di un impianto di videosorveglianza privo delle autorizzazioni previste e l'omessa custodia del Documento di valutazione dei rischi (Dvr). Al titolare sono state contestate ammende penali per 2.665 euro. A Bibiana i controlli hanno riguardato una pizzeria. I carabinieri hanno accertato la totale omissione della valutazione dei rischi aziendali e la presenza di telecamere non autorizzate per il controllo a distanza dei dipendenti. L'attività è stata sospesa e sono state contestate ammende per 5.137 euro. In frazione Aquila di Giaveno, infine, i militari hanno controllato un locale di ristorazione dove è stata riscontrata la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi e l'impiego di un lavoratore in nero, senza contratto di assunzione. Anche in questo caso è scattata la sospensione immediata dell'attività, con sanzioni complessive pari a 11.700 euro. Tutti e tre i titolari sono stati segnalati alla procura di Torino.