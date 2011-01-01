Due incidenti stradali nella notte a Torino, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite in due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte a Torino. Il primo si è verificato in corso Siracusa all'angolo con via Dandolo, dove due giovani di circa vent'anni sono stati investiti. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo al Cto. Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 2.15 in corso Peschiera all'angolo con corso Monte Cucco. La centrale operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda Zero, ha inviato diversi mezzi di soccorso per un urto che ha coinvolto due auto, una delle quali si è ribaltata. Tre persone che viaggiavano sulla stessa vettura — due donne di 31 e 33 anni e un uomo di 38 anni — sono state trasportate in codice giallo al Cto. Sull'altra viaggiava un uomo di 56 anni, portato in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria.