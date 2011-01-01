Lieve nevicata sulle alte vallate dell'Alessandrino

Sui rilievi più elevati dell'Alessandrino, al confine con la Liguria, una lieve nevicata - nella notte tra il 15 e il 16 maggio - ha leggermente imbiancato le alte vallate di Borbera, Staffora e Curone. Ad Alessandria è stata una serata di controlli del territorio con attenzione particolare al rio Lovassina, che stava raccogliendo le acque provenienti da monte, da parte di personale di Protezione civile, polizia locale e operai del Comune. Sono stati effettuati sopralluoghi tecnici per individuare eventuali punti di ostruzione o criticità lungo il corso. Si sono registrate locali tracimazioni verso i campi vicini e sulla Statale.