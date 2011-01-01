Centinaia in coda per il "Royal Pop" Swatch

Sono diventate parecchie centinaia, a Torino, le persone incolonnate davanti al punto vendita della Swatch in via Roma, nel cuore della città, in vista del lancio di 'Royal Pop', un nuova ed esclusiva serie di orologi da collezione. La coda sotto il portico aveva cominciato a formarsi nel pomeriggio di ieri e molti dei presenti avevano portato sedie e brandine per trascorrere la notte con un minimo di agiatezza. Il 'Royal Pop' è un progetto creato da una sinergia tra Swatch e Audemars Piguet. I pezzi vengono proposti a 385 o 400 euro a seconda del modello. La coda, intorno alle 9:30 di oggi, ha raggiunto piazza Carlo Felice, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Moltissimi degli aspiranti clienti sono giovani di origini magrebine. A monitorare la situazione ci sono pattuglie della polizia locale e di Stato (con una camionetta) e il personale del negozio. Trattandosi di materiale da collezione, è assai probabile che fra i futuri acquirenti ci sia chi coltiva il sogno di rivenderlo a qualche appassionato, guadagnandoci sopra.