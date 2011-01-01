Rifiuta visita in ospedale e aggredisce operatore, arrestato

Ha rifiutato una visita al pronto soccorso e mentre si allontanava ha aggredito prima una donna e poi un operatore sociosanitario intervenuto per tentare di placarlo. Con questa accusa un italiano di 69 anni è stato arrestato a Rivoli (Torino) dalla polizia di Stato. L'uomo era stato portato con un'ambulanza in ospedale perché era stato trovato in evidente stato confusionale nei paraggi di un centro commerciale. L'operatore sociosanitario, colpito da un calcio, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. La donna, spintonata, era caduta a terra.