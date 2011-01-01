Nella notte festa ultras per i 50 anni dello scudetto del Torino

Torce da segnalazione accese e fumogeni come in curva per celebrare i 50 anni dell'ultimo scudetto del Torino. Così nella notte il gruppo ultras 'Torino Hooligans' ha ricordato il tricolore conquistato dai granata, il settimo, nel 1976 con Pulici e compagni. I tifosi si sono ritrovati sul ponte Vittorio Emanuele I, che collega piazza Vittorio Veneto alla Gran Madre, dove hanno esposto uno striscione con la scritta: "Sopra il petto dei granata il tricolore risplenderà". La torciata è iniziata intorno a mezzanotte e mezza. Gli ultras hanno poi sfilato in gruppo con bandiere granata, fumogeni e torce accese. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti della Digos della Questura torinese.