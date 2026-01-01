FIANCO SINISTR

Semaforo rosso al campo largo: Rifondazione alla resa dei conti

Oltre 2mila firme alla segreteria nazionale per chiedere il voto degli iscritti sull'alleanza. La base contesta la svolta verso Pd e M5s e accusa i vertici di aver smentito la linea congressuale. Ferrero: "Meglio nessun eletto che rinunciare alle nostre battaglie"

Non basta cantare Bella Ciao per avere Rifondazione Comunista nel campo largo. Mentre il centrosinistra allargato considera quasi naturale l’approdo della falce e martello nella coalizione anti-Giorgia Meloni, dentro il partito che fu di Fausto Bertinotti monta la rivolta degli iscritti. Oltre duemila firme sono state consegnate alla segreteria nazionale per chiedere una consultazione interna e decidere se alle prossime Politiche si dovrà correre con Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagnia progressista oppure continuare a marciare da soli, senza rinunciare ai propri totem identitari, dal no al riarmo alla diffidenza verso i centristi travestiti da sinistra.

Il clima era già emerso nelle scorse settimane, quando dentro Rifondazione aveva iniziato a serpeggiare il malumore per le aperture verso il cosiddetto campo largo. Ora però la contestazione prende corpo e numeri. Giovedì scorso sono state consegnate alla segreteria nazionale 2.202 firme – sulle oltre 2.500 raccolte e ancora in parte in arrivo – per chiedere formalmente una consultazione interna sul posizionamento del partito alle prossime elezioni politiche. Un numero ben superiore a quello previsto dallo Statuto per indire il voto tra gli iscritti.

Insomma, la base vuole decidere se entrare o meno nella coalizione anti-Meloni. E vuole farlo subito, non a giochi fatti. Perché il sospetto dei dissidenti è che la linea sia già stata cambiata senza passare dal congresso. Il casus belli è infatti la decisione assunta dal Comitato Politico Nazionale, su proposta del segretario nazionale Maurizio Acerbo, di lavorare a un’alleanza col Pd e con il campo largo proprio mentre la raccolta firme era già partita.

Una scelta che per i promotori della consultazione rappresenta un vero e proprio strappo rispetto alla linea congressuale approvata pochi mesi fa. Nel documento votato dall’ultimo congresso si sosteneva infatti che “non si pone il tema di un nostro ingresso nel centrosinistra o nel cosiddetto campo largo”, giudicato incapace di rappresentare un argine alla destra e destinato a rendere Rifondazione politicamente irrilevante. Ora invece la rotta sembra cambiata. E parecchio.

Dietro le firme c’è soprattutto l’ala storica e movimentista del partito, quella che continua a considerare incompatibile un’alleanza con chi sostiene l’invio di armi all’Ucraina o le politiche europee sul riarmo. Non a caso tra i più espliciti c’è Paolo Ferrero, già ministro nel governo Prodi ed ex segretario del partito oggi alla guida della federazione torinese, che mette il dito nella piaga: «Il nodo fondamentale oggi è il no alla guerra e alle spese militari. Potremmo anche eleggere cento deputati, ma non servirebbe a nulla se per farlo smettessimo di credere a ciò per cui ci battiamo da una vita».

Per Ferrero il discrimine non sono i nomi, ma i contenuti. E il bersaglio non è soltanto il Pd della Schlein, ma pure il Movimento 5 Stelle di Conte, reo – secondo la lettura rifondarola – di non rompere davvero con la linea occidentale sul conflitto ucraino. «Non ci interessa stare con chi continua a sostenere il riarmo mentre la sanità pubblica è al collasso», taglia corto l’ex ministro, tornando a chiedere la riapertura del dialogo con Mosca e la fine delle sanzioni alla Russia.

Più che una disputa strategica, quella che attraversa Rifondazione appare così una resa dei conti interna. Da una parte chi ritiene inevitabile salire sul treno del campo largo pur di tornare ad avere una rappresentanza parlamentare. Dall’altra chi vede in quell’operazione il rischio definitivo di sciogliersi dentro una alleanza giudicata troppo moderata, troppo atlantista e troppo centrista per poter ancora parlare il linguaggio della sinistra radicale.

Ed è proprio qui che si consuma il paradosso. Perché senza Rifondazione l’adunata giallo-rossa rischia di perdere un pezzo simbolico della propria liturgia movimentista: dalle piazze per i diritti ai referendum “di coalizione”, le bandiere con falce e martello non sono mai mancate. Ma ora quelli che per anni hanno cantato Bella Ciao in prima fila non sembrano disposti a fare da comparsa nell’ennesima foto di famiglia del centrosinistra. Né accettano che basti una felpa con il Che o un fazzoletto dell’Anpi per archiviare trent’anni di identità politica.