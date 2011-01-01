Vicepresidente Csm a Ivrea dopo bomba carta contro procura

Visita agli uffici giudiziari di Ivrea, questa mattina, per il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli. Un passaggio come "segno di vicinanza" dopo l'attentato subito dalla procura eporediese con il lancio di una bomba carta lo scorso martedì 21 aprile. "Abbiamo iniziato sin dall'inizio della consiliatura un percorso di visita agli uffici giudiziari, per conoscere le criticità dei territori dalla voce dei magistrati e portarli all'interno del Consiglio per quanto di sua competenza e poter essere nelle condizioni di rappresentarli adeguatamente al Ministero", ha spiegato Pinelli all'uscita dal palazzo di giustizia. A Ivrea i problemi sono noti da tempo e si sono aggravati dopo l'allarme sicurezza scattato a seguito del lancio della bomba carta. "C'è una criticità significativa dal punto di vista del personale amministrativo - ha confermato il vicepresidente del Csm - e degli spazi per la celebrazione dei processi. Ma c'è anche un tema di piante organiche perché dobbiamo capire se sono ancora adeguate per quelle che sono le esigenze del circondario. Per quanto di nostra competenza, abbiamo coperto completamente i posti: di fatto non c'è una carenza di magistrati, sempre rispetto alla pianta organica prevista".