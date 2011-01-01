Zuppi, "l'8 per mille non basta davvero alla Chiesa"

Riguardo alle indicazioni ricevute da papa Francesco dopo la nomina a presidente della Cei, "la sua preoccupazione è che noi non facessimo le cose perché avevamo pochi soldi. Cioè la Chiesa con l'8 per mille ha una sua...poi non basta, davvero non basta". Così il cardinale Matteo Zuppi al Salone del Libro di Torino. Quanto guadagna un vescovo? "Mille quattro e qualcosa", ha risposto Zuppi. "La sua preoccupazione (di papa Francesco, ndr) è che la chiesa fosse credibile", evitare di trasformarsi in "una macchina pesante, ma di restare quello che deve essere la Chiesa, un luogo di vita vera, insomma. La sua preoccupazione era questa e poi il discorso della missione" nel nome del "dialogo" e del "parlare con tutti". Da papa Leone XIV la richiesta, ha detto Zuppi, è stata "di continuare in questa direzione qui. La direzione, diciamo così, della comunicazione di una Chiesa che non ha timore di stare in mezzo alla gente, quindi degli incontri che sono quelli veri e che ci aiutano a trovare le risposte vere, quindi non a pensare già di conoscere la domanda, che nessuno ci fa".