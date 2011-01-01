Emiliano presenta suo romanzo al Salone del libro

L'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato questa mattina il suo romanzo, 'l'Alba di San Nicola' a Torino nell'ambito del programma della 38esima edizione del Salone internazionale del Libro. L'iniziativa si è tenuta all'interno dello stand del Consiglio regionale pugliese. Ad intervistare l'ex governatore l'attuale presidente del Consiglio regionale Puglia Toni Matarrelli. "Spero non sia l'ultimo ed è stata un'esperienza scriverlo. Non avevo mai pensato - ha sottolineato Emiliano - di scrivere un libro, me lo hanno chiesto e ho avuto questa presunzione. È venuto fuori un lavoro che mi ha molto divertito nello scrivere. È un legal thriller, ma storico, inserito 110 anni fa circa, in cui partendo da un omicidio che apparentemente passionale si arriva a un grande intrigo internazionale, molto curioso". 2Sono grato - ha concluso - all'ospitalità della Regione Puglia, del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e della dottoressa Mimma Gattulli".