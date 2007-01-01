TRAVAGLI DEMOCRATICI

Un'agenda riformista per Schlein:

da Torino l'uscita di sicurezza

Bonaccini con la sua Energia Popolare prova a ricucire le anime dem attorno alla sicurezza. Ma dietro l'unità affiorano strategie, messaggi indirizzati alla segretaria e la volontà di pesare negli equilibri dopo l'ingresso in maggioranza. Tanto nervosismo verso la stampa

Tra segnali di concordia e qualche palpabile nervosismo, dal palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino Energia Popolare prova a riunire – almeno per una mattinata – le diverse anime dem sotto il vessillo della sicurezza, come suggerisce il titolo dell’evento: “Sicurezza bene comune”. Il leader della corrente, il presidente del Pd Stefano Bonaccini, sceglie un luogo simbolico – complice anche la concomitanza del Salone del Libro – a pochi metri dal palco del Lingotto dove, nel 2007, Walter Veltroni, tra gli special guest della giornata, proclamò la nascita del Partito Democratico.

Ma quella torinese è anche un’altra tappa del percorso compiuto da Bonaccini dopo la sconfitta alle primarie del 2023 contro Elly Schlein: dal ruolo di capo della minoranza riformista all’ingresso nella maggioranza del partito sancito dall’assemblea nazionale dello scorso dicembre. Un tragitto che non tutti hanno condiviso ma che all’Hiroshima viene rivendicato apertamente. Anche attraverso un messaggio politico preciso: i veri riformisti, quelli capaci di parlare di sicurezza, industria, Nord e crescita senza complessi identitari, sono loro.

Una sicurezza di sinistra

L’evento, orchestrato dal consigliere regionale del Piemonte Daniele Valle, luogotenente subalpino della corrente, nasce con l’ambizione dichiarata di mettere attorno allo stesso tavolo tutte le componenti del partito. E, almeno in parte, l’obiettivo è stato centrato. Il messaggio politico è chiaro fin dal titolo: la sicurezza non è un tema di destra. “Per troppo tempo la sinistra ha lasciato questo argomento nelle mani della destra”, ha detto Bonaccini, “e peraltro la destra ha fallito”.

Il ragionamento è lineare: secondo un report citato durante l’incontro, l’80% degli italiani si sente meno sicuro rispetto a tre anni fa. E in questi tre anni al governo c’è il centrodestra. “Se intervieni a colpi di decreti sicurezza senza mettere in campo una gestione integrata delle politiche, usi solo la repressione. Fai propaganda, non risolvi i problemi”.

Per il presidente del Pd, il tema della sicurezza sarà centrale nella costruzione dell’alternativa alla destra: “Abbiamo bisogno di alzare il profilo della proposta programmatica, perché per battere il centrodestra non basta parlarne male”. Prima viene “un’idea di Paese”, poi la coalizione.

Approccio strabico

La proposta alternativa, elaborata dall’ex capo della Polizia Franco Gabrielli – altro ospite d’eccezione della mattinata, lodato da Bonaccini come “meritevole del premio Nobel” per il suo operato durante l’alluvione in Romagna del 2023 – è quella di un “approccio strabico”: un occhio sugli effetti del crimine, l’altro sulle cause.

Una visione condivisa da quasi tutti gli oratori, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, entrambi intervenuti in collegamento video. A fornire la cornice teorica ci ha pensato Veltroni: “La sicurezza ha a che fare con la libertà, perché una comunità sicura è una comunità libera”, citando poi Franklin Delano Roosevelt: “La cosa di cui dobbiamo avere più paura è la paura stessa”.

Uòlter insiste soprattutto sul fatto che la sicurezza non possa essere ridotta alla caricatura muscolare della destra. “L’approccio securitario non funziona”, sostiene, mettendo in guardia la sinistra dalla tentazione di “scimmiottare linguaggi, posture e toni” del centrodestra. Per l’ex segretario dem, riguarda innanzitutto “i più deboli”: l’anziano scippato, la ragazza che non si sente tranquilla tornando a casa la sera. Non solo repressione, dunque, ma anche comunità. “La sicurezza è pure l’accensione di un lampione in una strada buia, l’apertura di una scuola il pomeriggio, la capacità di non far sentire sole le persone”, dice Veltroni, riportando il discorso sul terreno urbano e sociale caro agli amministratori locali presenti in sala.

Messaggio alla segretaria

Ma sotto la superficie programmatica continua a scorrere la politica correntizia, e Bonaccini non rinuncia a far sentire la propria voce anche su questo terreno. Il messaggio a Schlein è implicito ma leggibilissimo: i territori vanno coinvolti, non commissariati da Roma. Lo dice apertamente quando, alla domanda sulle candidature calate dall’alto, richiama la necessità di valorizzare la partecipazione delle basi locali. E non è un caso che Bonaccini scelga proprio Torino per rilanciare anche la “questione settentrionale” del Pd. “Elly ha avuto il merito di riportare al centro la questione meridionale”, osserva, “ma c’è anche una questione del Nord: su otto regioni settentrionali ne governiamo una sola”. Un modo per ricordare alla segretaria che il baricentro produttivo del Paese resta terreno quasi interamente conquistato dal centrodestra.

Da qui la necessità, secondo il presidente dem, di una proposta che tenga insieme salari, produttività, politiche industriali e crescita. “L’Italia è un Paese senza politiche industriali”, attacca, indicando in questo “il più grande fallimento del governo Meloni”.

E lo fa davanti a una platea più ecumenica di così difficile da immaginare per chi conosce gli equilibri interni ai dem. Accanto agli esponenti locali di Energia Popolare – il deputato Mauro Laus e il sindaco Stefano Lo Russo, anche lui intervenuto con un discorso incentrato sulla sicurezza – siedono infatti il senatore Andrea Giorgis e la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, esponenti del “correntone” schleiniano.

Dall’altra parte ci sono i “fassiniani” di Iniziativa Dem: Raffaele Gallo, Gioacchino Cuntró, l’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, il consigliere regionale Alberto Avetta e l’ex consigliere Luca Cassiani, che non hanno seguito i bonacciniani nell’ingresso in maggioranza.

Unità sbandierata

Sul palco sale anche Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, introdotta proprio da Valle, suo rivale ai tempi delle regionali piemontesi del 2024, quelle in cui la segreteria nazionale scavalcò le preferenze locali indicando Gianna Pentenero come candidata. La deputata di Borgo San Dalmazzo non manca di ringraziare Bonaccini, riconoscendo “il valore serio dell’unità”. Anche per questo l’ex governatore dell’Emilia-Romagna si mostra soddisfatto: “Son venuti tutti”.

Tanti, ma non tantissimi

La sala dell’Hiroshima, pur avendo occupato i circa trecento posti disponibili, non appare però gremita, con una platea composta soprattutto da addetti ai lavori. “In altri tempi ci sarebbe stata la fila fuori”, commenta qualcuno a bassa voce. E non passa inosservato nemmeno un certo clima di nervosismo nei confronti della stampa, già emerso ieri al Salone del Libro durante la visita di Schlein. C’è chi dice di non voler parlare in presenza dello Spiffero e c’è lo stesso Bonaccini che risponde stizzito alle domande meno gradite, accusando i cronisti di piegare le sue parole alle notizie che vogliono costruire.

Poi, dando ancora una volta prova della sua proverbiale affabilità, se ne va piccato dopo una domanda sul peso effettivo dei sindaci di centrosinistra in un Paese dove il 60% della popolazione vive in comuni sotto i 15mila abitanti. Allo Spiffero, qualcuno evidentemente preferisce i pifferai. Con tanti saluti alla libertà di stampa.

Basta litigare

Sul tema delle primarie, Bonaccini nel suo intervento è stato categorico: “Guai a metterci a discutere di primarie prima di aver scritto il programma con cui vogliamo andare alla guida del Paese. Parlare di nomi e cognomi è lo sport più praticato dal Pd da quando è nato, e ai cittadini non può fregare di meno”. Prima viene l’idea di Paese, poi la coalizione. “Non basterà parlare male di Meloni dalla mattina alla sera”. E Bonaccini si spinge anche oltre, confessando di avere “dubbi” sul fatto che le primarie siano ancora “lo strumento adatto a selezionare la leadership del centrosinistra”. Una riflessione che nel Pd suona quasi come una bestemmia statutaria.

L’assenza più evidente è quella della consigliera regionale cattodem Monica Canalis: a differenza del suo sodale e antico mentore Stefano Lepri, non era nemmeno a Roma per l’evento di Comunità Democratica – la componente guidata dall’ex ministro Graziano Delrio – e Demos, con Romano Prodi ospite d’onore. Ha preferito un appuntamento elettorale a Torre Pellice.

Torna Bersani

In chiusura arriva anche qualche anticipazione sulla prossima Festa dell’Unità torinese, in programma dal 4 al 14 settembre: confermata la presenza dell’ex segretario Pier Luigi Bersani e, naturalmente – salvo imprevisti – anche quella di Bonaccini e Schlein. Con la speranza che, per allora, il clima sia un po’ meno teso di quello respirato in queste ultime due giornate.