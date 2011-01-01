POLITICA & SANITÀ

Sanità, marcia in Ordini sparsi

Tre anni dopo, sabato torna la manifestazione per la sanità pubblica (e contro la Regione). Sfila l'Ordine dei medici, si sfila quello degli infermieri. Il presidente Bufalo: "Siamo un ente di garanzia non una sigla sindacale". Airaudo (Cgil) in testa, ma assenti Cisl e Uil

I sindacati sono una cosa, gli Ordini professionali un’altra. E ciascuno, almeno sulla carta, dovrebbe muoversi su terreni ben distinti. Verrebbe da dire: grazie, monsieur de La Palisse. Eppure, nella sanità piemontese, quella linea di confine continua a sfumare fino a diventare terreno di ambiguità politica, istituzionale e perfino identitaria.

Successe già tre anni fa, quando la presenza dell’Ordine dei medici di Torino alla marcia in difesa della sanità pubblica ma nei fatti contro il governo regionale – con in testa il presidente Guido Giustetto – provocò più di un malumore dentro la stessa categoria. Da una parte chi applaudiva la scelta, sostenendo che la tutela della sanità pubblica giustificasse anche la “discesa in piazza” di un ente pubblico chiamato a vigilare sulla deontologia professionale e, indirettamente, sulla tutela dei pazienti. Dall’altra chi, richiamando proprio la necessaria neutralità dell’Ordine, faceva notare come proteste e mobilitazioni siano materia da sindacati, associazioni e singoli cittadini, non di organismi cui l’iscrizione è obbligatoria per tutti i professionisti.

Tre anni dopo, a pochi giorni dalla nuova manifestazione convocata per sabato 23 maggio, il nodo si ripresenta. Con una differenza tutt’altro che secondaria: stavolta qualcuno prende apertamente le distanze.

Il bis tre anni dopo

Il corteo partirà dal Grattacielo Piemonte, sede della Regione, per arrivare alle Molinette, in una sorta di itinerario simbolico tra il potere politico e le fragilità della sanità pubblica piemontese. Partenza alle 14, ma sul numero dei partecipanti aleggia ancora parecchia incertezza. Dietro lo slogan “Difendiamo il pubblico” si ritrova il “Comitato per la tutela dei diritti e delle cure”, promotore di una mobilitazione che arriva esattamente tre anni dopo la precedente e con il medesimo obiettivo dichiarato: difendere – e migliorare – la sanità pubblica. Le adesioni, però, raccontano un fronte tutt’altro che compatto. E non soltanto sul piano sindacale.

Infermieri fuori dal corteo

A marcare la distanza è soprattutto l’Opi, Ordine delle professioni infermieristiche di Torino. Il presidente Ivan Bufalo, smentendo un presunto passo indietro rispetto alla partecipazione dell’ente, chiarisce però fino in fondo la posizione. “Il nostro Ordine ha il compito di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e di rappresentare la professione nelle sedi istituzionali competenti. Questo significa partecipare al dibattito pubblico, avanzare proposte, analizzare dati e criticità del sistema sanitario, ma farlo nei luoghi deputati al confronto istituzionale”.

Poi la frase che suona come una precisa delimitazione di campo: “Le piazze appartengono legittimamente ad altre forme di rappresentanza”. Ovvero, gli Ordini fanno gli Ordini, i sindacati fanno i sindacati.

Deontologia o militanza?

Una posizione che stride con quella dell’Ordine dei medici di Torino, dove invece il vertice sarà in prima fila alla manifestazione. Non solo Giustetto, ma anche la vicepresidente Chiara Rivetti, che però mantiene ancora il ruolo di segretaria regionale dell’Anaao-Assomed, il principale sindacato dei camici bianchi ospedalieri, in attesa di prendere il posto di numero uno al Villino Raby, la bella palazzina liberty di corso Francia.

L’Ordine degli infermieri insiste invece sulla necessità di mantenere separati i piani: “I sindacati svolgono l’azione sindacale, mentre gli Ordini professionali operano come enti pubblici di garanzia. E il nostro obiettivo resta quello di dare valore ai bisogni di salute contribuendo con serietà e responsabilità alla costruzione di soluzioni concrete nell’interesse della collettività”.

Così, sotto il grattacielo della Regione e lungo il tragitto verso le Molinette, ci sarà l’Ordine dei medici – peraltro tra i promotori dell’iniziativa – ma non quello degli infermieri. E la differenza non sarà soltanto simbolica.

La Cgil in testa

Anche sul fronte sindacale le divisioni sono evidenti. In piazza ci sarà la Cgil guidata in Piemonte da Giorgio Airaudo, ma non Cisl e Uil. E pure dentro la stessa Cgil il peso dell’iniziativa porta soprattutto il marchio della componente più movimentista e massimalista legata all’ex leader torinese della Fiom.

Airaudo, dopo la parentesi parlamentare con Sel – il partito di Nichi Vendola, pur essendo lui storicamente vicino a Nicola Fratoianni – è tornato alla guida del sindacato piemontese. Nel palmares politico c’è anche la candidatura a sindaco di Torino nel 2016, quando ruppe il centrosinistra che sosteneva la rielezione di Piero Fassino, contribuendo alla vittoria di Chiara Appendino.

E che la sua presa dentro la Cgil non sia più granitica lo racconta anche la recente sconfitta nella partita per il vertice dello Spi, il potente sindacato pensionati (per tesserati che si traducono in quote). A prevalere è stata Enrica Valfrè, proveniente dalla Funzione pubblica e dalla Camera del Lavoro di Torino, contro Claudio Stacchini, storico sodale di Airaudo fin dai tempi della Fgci e candidato sostenuto proprio dal segretario regionale.

Sindacati in ordine sparso

Non sarà della partita neppure la Cimo, uno dei principali sindacati dei medici. A rilanciare la marcia, tre anni dopo la prima edizione, saranno invece Anaao-Assomed – con Rivetti in prima linea – insieme all’organizzazione di Maurizio Landini e all’Ordine dei Medici di Torino. Tra i sindacati aderenti figurano Aaroi, Fvm, Fassid, Fimmg, Smi e Sumai.

“Pensiamo che la Regione non abbia difeso la sanità pubblica in questi tre anni e che oggi tocchi nuovamente ai cittadini difenderla direttamente”, ha spiegato Airaudo motivando la manifestazione. Una difesa che però andrà in scena in ordine decisamente sparso.