GLORIE NOSTRANE

Costituzione, imprese e doppi sensi. Ambrosini show al Salone del libro

Alla presentazione del volume del giurista torinese sfilano politici, manager, giuristi e pezzi del salotto buono. Crosetto parla di banche, Gariglio regala il momento cult rivelando le "doti" dell'autore, Bonazzi punzecchia sul golden power

Più che una presentazione di un libro, è apparso un incrocio tra una lezione di diritto costituzionale, un seminario sulla finanza casalinga e una rimpatriata del vecchio establishment torinese. Tant’è che al Lingotto nello spazio dell’Università del Piemonte Orientale, dove ieri pomeriggio è stato presentato L’impresa nella Costituzione di Stefano Ambrosini, a un certo punto una giovane e avvenente signorina del pubblico ha dovuto improvvisarsi maschera d’emergenza: una dozzina di sedie rastrellate dagli stand vicini – decisamente meno popolati – per contenere la folla degli interessati. O dei curiosi. O di entrambe le categorie.

A dialogare con l’autore c’erano Fabio Gabrielli, direttore editoriale e commerciale di Zanichelli, e Francesco Bonazzi, giornalista di lungo corso (Ansa, Espresso, Fatto Quotidiano, La Verità, passando per Dagospia, di cui è stato anche vicedirettore) uno che quando si parla di poteri forti, banche e grandi famiglie industriali piemontesi non ha mai avuto timidezza. Del resto, è l’autore di Prendo i soldi e scappo e del recente di Alto tradimento, il libro sulle vicende della ex Fiat e degli Agnelli-Elkann che a Torino ha provocato più di un travaso di bile.

E infatti Bonazzi non ha perso tempo. Appena preso il microfono, ha stuzzicato Ambrosini sul golden power. Il professore, tutt’altro che renitente alla provocazione, ha definito lo strumento utile e flessibile ma anche potenzialmente troppo esteso, tanto da produrre recenti “eterogenesi dei fini”. La vicenda è nota: nel tentativo di blindare il Banco Bpm da Unicredit, si è finito per favorire l’ascesa di Crédit Agricole nell’azionariato dell’istituto. Il sovranismo finanziario del governo Meloni si è rivelato un boomerang.

Parterre de rois

Ma il vero diversivo dell’incontro è arrivato quando Gabrielli ha puntato il radar sulla platea, individuando due ospiti impossibili da ignorare: l’europarlamentare Giovanni Crosetto, nipote d’Italia, e Davide Gariglio, già presidente del Consiglio regionale piemontese, parlamentare e segretario regionale del Pd, e oggi alla guida del Porto di Livorno. Una tentazione irresistibile per qualunque moderatore con istinto da talk show.

Crosetto, con quell’aria da secchione che riesce a renderlo persino simpatico, prendendo spunto dall’articolo 47 della Costituzione affrontato nel libro, ha parlato del rapporto tra banche e Carta costituzionale, ricordando il ruolo decisivo delle istituzioni europee nel sistema finanziario e lanciando una stoccata sociologica mica da poco: l’alta propensione al risparmio degli italiani rischia di essere anche il sintomo di un Paese fermo, impaurito e poco fiducioso nel futuro.

Prendere le misure

Gariglio invece ha preferito il registro dell’amarcord. Ha ricordato di essere stato compagno di liceo e d’università e perfino testimone di nozze di Ambrosini. Ma il momento destinato a rimanere negli annali del Salone è arrivato quando, definendo l’autore “superdotato”, ha provocato un’esplosione di ilarità generale, salvo correggere immediatamente il tiro: “Dal punto di vista intellettuale, ovviamente”. Precisazione tutto sommato superflua per la moglie di Ambrosini, presente in sala, presumibilmente già in possesso di elementi sufficienti per valutare la questione senza il supporto del dibattito accademico.

Gariglio ha poi rivendicato con orgoglio l’impronta cattolica della Costituente, ricordando le figure valorizzate nel libro: Meuccio Ruini, Amintore Fanfani, Giovanni Gronchi ed Enrico Mattei. Un pantheon democristiano che al Salone del Libro, di questi tempi, non si incontra proprio dietro ogni scaffale.

In sala, intanto, si aggirava una discreta rappresentanza del Piemonte che conta: amministratori locali, professori, professionisti e manager. Tra questi anche i docenti dell’Università degli Studi di Torino Marco Aiello – collaboratore dell’ultimo capitolo insieme, tra gli altri, a Mia Callegari, ex consigliera di amministrazione di Finpiemonte – e Fabrizio Sudiero.

Il maestro Cottino

Aiello ha concentrato il suo intervento sul caso dell’ex Ilva, ampiamente trattato nel volume. Sudiero invece ha offerto una delle riflessioni forse più dense del pomeriggio, spiegando come il libro consenta di “vedere l’impresa non come un corpo estraneo rispetto ai diritti fondamentali, ma come uno dei luoghi nei quali quei diritti vengono quotidianamente messi alla prova”. E ancora: nel volume si avverte “la luce del Maestro”, cioè Gastone Cottino, cui il libro è dedicato. Una scuola torinese che – secondo Sudiero – non si limita a custodire la tradizione in formalina, ma la espone alle domande del presente: sostenibilità, crisi d’impresa, parità di genere, partecipazione dei lavoratori, ambiente e rapporto tra mercato e intervento pubblico. Insomma, diritto commerciale sì, ma senza l’effetto sonnifero da manuale universitario.

Perché poi il caso editoriale è proprio questo: il libro di Ambrosini era nato pensando agli studenti di Giurisprudenza, ma ha finito per circolare soprattutto tra magistrati, avvocati, giuristi d’impresa e accademici. Una specie di crossover giuridico. Tanto che all’Università di Bologna – la più antica d’Europa, dettaglio che le baronie non dimenticano mai di ricordare – il volume è stato discusso da nomi come Renzo Costi, Daria De Pretis, già vicepresidente della Corte costituzionale, e dal politologo Gianfranco Pasquino, presenza fissa nei talk televisivi.

Preveggenza

A rileggerlo oggi, il libro di Ambrosini appare persino preveggente. Soprattutto quando affronta la mancata attuazione dell’articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Tema che poi il governo Meloni ha effettivamente rilanciato, spinto soprattutto dalla Cisl. Un’operazione che è valsa all’ex segretario generale Luigi Sbarra un posto da sottosegretario a Palazzo Chigi con delega al Sud.

Ambrosini, nel volume, parte da un presupposto piuttosto netto: la Costituzione non è intoccabile per definizione. Alcune norme portano inevitabilmente i segni dei decenni trascorsi dalla promulgazione. Ma prima di riscriverle – sostiene – forse bisognerebbe applicarle davvero. Specialmente quelle, come l’articolo 46, rimaste per decenni poco più che archeologia costituzionale.

Un punto colto anche da Sabino Cassese nella sua lunga recensione sul Sole 24 Ore, dove l’esimio giurista ha messo in fila pregi e limiti della cosiddetta Costituzione economica tratteggiata da Ambrosini. Quasi un invito – neppure troppo implicito – a maneggiare la Carta con riforme condivise e tecnicamente solide. Non proprio ciò che è accaduto con il referendum sulla giustizia, dove invece hanno prevalso ben altre dinamiche, assai più politiche che giuridiche. Ma quella, come si dice sempre quando si vuole elegantemente cambiare discorso, è un’altra storia.