Cocaina in cantina, arrestato a Torino

La polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino marocchino di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Barriera Milano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un via vai di persone in un esercizio commerciale in via Aosta, dove un uomo si affacciava ripetutamente dall'ingresso del negozio e poco dopo veniva raggiunto da un altro individuo, con il quale si allontanava in via Alessandria. Gli operatori, insospettiti, hanno proceduto dunque a un controllo, trovando indosso al cinquantaduenne due telefoni cellulari e un mazzo di chiavi. Risaliti all'immobile riconducibile all'uomo, gli agenti hanno scoperto nella cantina un chilogrammo di cocaina, altri due telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.