Domenica con il sole e le temperature risalgono in tutta Italia

Domenica con il sole e temperature più alte in tutta Italia e, anche se lunedì è ancora attesa un'instabilità, da mercoledì si prevede una situazione più stabile. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Per domenica si prevede un miglioramento generale "grazie a una prima avanzata dell'alta pressione" e "le temperature sono previste in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni e si porteranno su valori più consoni alla media con punte massime intorno ai 21-22°C nelle principali città", si legge nella nota. "L'avvio della settimana risentirà tuttavia degli ultimi sussulti di una primavera ancora dinamica", osserva Gussoni, a causa del passaggio, lunedì, "di un rapido fronte temporalesco che darà origine ai classici rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino e prealpino, con locali sconfinamenti verso le pianure settentrionali". Martedì 19 maggio è possibile che temporali improvvisi si spostino verso il Nordest e su parte del Centro-Sud, con fenomeni rapidi e localizzati. L'arrivo dell'alta pressione è atteso per mercoledì 20 maggio, con l'anticiclone africano. "L'ingresso di masse d'aria più calda darà il via a una fase pre-estiva caratterizzata da un progressivo aumento delle temperature". Nel dettaglio: Domenica 17: al Nord soleggiato; al Centro soleggiato; al Sud migliora con sole prevalente. Lunedì 18: al Nord possibili rovesci pomeridiani su Alpi e Nordovest; al Centro variabile con qualche acquazzone su settori adriatici; al Sud soleggiato e più caldo. Martedì 19: al Nord locali piovaschi su Alpi ed Emilia Romagna; al Centro temporali su Appennini e zone vicine; al Sud rovesci e temporali sparsi sui rilievi.