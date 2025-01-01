Tajani, "congresso? Chi vuole si candidi, io non credo nella poltrona"

"Una indicazione unitaria sul mio nome al congresso? Non mi aspetto nessuna indicazione unitaria. Al congresso chi si vuole candidare si candida. Sono, prima di tutto, un militante di Forza Italia, credo nei suoi valori, non nella poltrona. La poltrona è l'ultima cosa che mi interessa. Quando si farà il congresso si vedrà". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del congresso regionale di FI in Calabria. Circa una domanda sulla liberalità di Forza Italia Tajani ha osservato come il partito sia "una grande forza liberale. Penso di averlo dimostrato sempre. E' giusto lo stimolo che viene dal vicesegretario del partito Occhiuto. Siamo tutti corresponsabili della linea politica. E' bene che si discuta e ci si confronti. Sono sempre pronto a migliorare, a correggere", ha detto Tajani.