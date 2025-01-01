Occhiuto, "non cerco incarichi, azione di stimolo in FI e nel centrodestra"

"Io cerco di discutere e di far discutere all'interno di Forza Italia e del centrodestra. Non cerco incarichi perché sono stato rinnovato qualche mese fa, nel senso che ho cinque anni davanti alla Regione e voglio concludere il lavoro che ho iniziato. Però voglio continuare a svolgere un'azione di stimolo all'interno del mio partito e del centrodestra". Lo ha dichiarato il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine del congresso regionale di FI in Calabria, che si svolge al Palasport di Lamezia Terme. "Credo - ha proseguito - che elementi di maggiore riformismo, elementi liberali, debbano essere portati da FI come ricchezza per un centrodestra capace di vincere le elezioni la prossima volta. La nostra coalizione, spesso, viene considerata dai giovani una coalizione ingiallita che sembra ostaggio di vecchi retaggi sul tema dei diritti civili", ha sottolineato Occhiuto.