Zangrillo, "Tajani ha avviato una fase nuova in FI, scelta coraggiosa"

"Il ministro Tajani ha avviato una nuova fase per il nostro partito. È chiaro che non c'è più Silvio Berlusconi. Prima certe decisioni, anche sulla guida del partito sia a livello nazionale che a livello territoriale, cadevano sul presidente Berlusconi. Oggi Antonio Tajani ha deciso di dare una linea che io definirei democratica e, cioè, lasciare liberi gli iscritti del partito, sia a livello nazionale che territoriale, di scegliersi i loro amministratori. Penso che sia una scelta coraggiosa ed è una scelta che è in linea con il desiderio di dare voce a tutti gli iscritti". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine del congresso regionale di FI in Calabria. "Quindi questo significa che a livello territoriale, come sta succedendo oggi in Calabria, ma in tutte le altre regioni, ci sarà la possibilità di scegliersi il proprio segretario regionale. E allo stesso modo Tajani si mette in discussione. Antonio è una guida certa, sicura, solida del partito ed anche lui però, giustamente, dice che la guida del partito deve essere scelta dagli iscritti e, quindi, chiunque se ha desiderio di farlo, e ritiene di avere la struttura per farlo ha la possibilità di spendersi", ha spiegato Zangrillo.