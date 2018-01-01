Csm "stop a interviste magistrati, solo comunicati e obbligo rettifiche"

Niente interviste né canali informativi riservati per le procure, ma solo comunicati ufficiali e, in via eccezionale, conferenze stampa. È quanto prevedono le nuove Linee guida del Consiglio superiore della magistratura (Csm), aggiornate dopo quelle del 2018. Il documento, approvato all'unanimità dalla Settima Commissione e in attesa del via libera del plenum, recepisce i decreti legislativi del 2021 e del 2024. Le norme introducono una comunicazione definita "impersonale, sobria e controllabile". Vietate aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui e denominazioni suggestive delle operazioni. È inoltre esclusa ogni espressione che possa presentare l'indagato o l'imputato come colpevole. Le comunicazioni sono affidate esclusivamente al procuratore capo. Il comunicato scritto è indicato come forma ordinaria. Le conferenze stampa sono ammesse solo in presenza di uno specifico interesse pubblico. Previsto il divieto di interviste, soprattutto in esclusiva, su singoli procedimenti. Da evitare anche la diffusione attraverso canali informativi non ufficiali. Le linee guida ribadiscono il divieto di pubblicare testi o estratti delle ordinanze di custodia cautelare. È consentita solo la comunicazione del contenuto essenziale, con adeguate cautele linguistiche. Particolare attenzione è richiesta alla tutela della reputazione delle persone coinvolte. Le informazioni diffuse non devono generare nel pubblico la percezione di colpevolezza. Introdotto inoltre l'obbligo di aggiornamento delle comunicazioni. In caso di sviluppi successivi, come archiviazioni, revoche, assoluzioni o annullamenti, le procure dovranno darne conto. Gli aggiornamenti dovranno rispettare criteri di tempestività e visibilità, con parità rispetto alla comunicazione iniziale. Il principio indicato è quello della "simmetria informativa". Le nuove disposizioni mirano a uniformare e limitare le modalità di comunicazione giudiziaria su tutto il territorio nazionale.