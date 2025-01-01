Calcio: alcuni tifosi contestano la Juve, rispettate i nostri colori

La sconfitta contro la Fiorentina nell'ultima gara casalinga della stagione ha scatenato la protesta di alcuni tifosi della Juventus. Diverse persone si sono radunate all'esterno dell'Allianz Stadium per mostrare il proprio dissenso. "Rispettate i nostri colori", "La Juve siamo noi" e "Ci avete rotto il c...." sono alcuni dei cori cantati nei confronti di Locatelli e compagni. Lo 0-2 viola contro i bianconeri e le vittorie di Milan, Roma e Como hanno complicato la corsa Champions della Juve, ora sesta e a due punti di distanza da rossoneri e giallorossi: rischia seriamente di non bastare vincere il derby contro il Torino per conquistare l'obiettivo minimo di entrare tra le prime quattro.