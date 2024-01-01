Nova Coop, nel 2025 utile più che raddoppiato a 25,3 milioni

Nova Coop presenta ai suoi 593.699 soci un bilancio molto positivo, in un contesto generale ancora di grande incertezza, con ricadute sulle famiglie e sui consumi. La gestione 2025 chiude con un utile netto di bilancio di 25,3 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2024, e con un valore delle vendite della rete commerciale che supera 1 miliardo e 230 milioni di euro, in crescita di 21 milioni rispetto all'esercizio precedente. Dal 18 maggio al 9 giugno i soci potranno partecipare al voto nei punti vendita e nelle assemblee. "Abbiamo scelto di mantenere fermo il nostro impegno a tutela del potere d'acquisto di soci e consumatori - spiega il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive- contenendo per quanto possibile gli effetti dell'inflazione sul carrello della spesa attraverso una gestione rigorosa ed efficiente dei costi della Cooperativa. Il risultato di bilancio raggiunto nel 2025 nasce da questo lavoro costante e collettivo di controllo e ottimizzazione, unito ai risultati positivi della rete di vendita, al contributo strategico della controllata Nova Aeg e all'apporto particolarmente significativo della gestione finanziaria".