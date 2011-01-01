Striscioni Fiom al Mauto e a Mirafiori, "produciamo auto, non parole"

Due striscioni della Fiom sono stati esposti questa mattina davanti al Museo dell'Auto di Torino e alla Porta 5 di Mirafiori in vista della presentazione del piano strategico di Stellantis il 21 maggio a Detroit "Con questi striscioni vogliamo dire a Elkann e Filosa quanto questa città sta soffrendo. Ci aspettiamo non soltanto un nuovo modello, ma una nuova linea di produzione. Un solo modello in più rispetto alla 500 elettrica non basta per evitare il declino di Torino. La città sta morendo" spiega Gianni Mannori, responsabile della Fiom di Mirafiori. "Abbiamo scelto due punti nevralgici: il Museo dell'Auto perché lì ci sono le produzioni del passato, ma noi vogliamo che a Mirafiori si facciano quelle del futuro, e la Porta 5 per dire a Elkann che non vogliamo solo parole, ma auto. La famiglia dimostri che Torino è ancora centrale come lo è stato nel passato".