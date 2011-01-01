Evade dai domiciliari e rapina un supermercato a Torino, arrestato

La polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo di 45 anni accusato di rapina aggravata ed evasione. L'uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di arma. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio in un supermercato di via Nicomede Bianchi, nel quartiere San Donato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 45enne ha minacciato alcuni cassieri con un coltello per poi fuggire con alcuni prodotti alimentari. Dopo la segnalazione alla centrale operativa della Questura, le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato San Donato hanno iniziato le ricerche. L'uomo è stato rintracciato poco dopo in via Capelli, a poche decine di metri dal supermercato. Nel marsupio che aveva con sé gli agenti hanno trovato un coltello con una lama di circa 20 centimetri e la merce sottratta poco prima, successivamente restituita all'esercizio commerciale. Dagli accertamenti è emerso che il 45enne era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Per questo è stato arrestato anche per evasione.