Escp Business School, sesto posto mondiale classifica Financial Times

I programmi Executive Education Custom di Escp Business School si sono classificati al sesto posto a livello mondiale nella classifica globale 2026 del Financial Times, guadagnando quattro posizioni rispetto all'anno precedente. Questo risultato riflette il continuo impegno di Escp - si legge in una nota - nella progettazione e nell'erogazione di soluzioni formative ad alto impatto, sviluppate su misura per le aziende, con l'obiettivo di aiutare organizzazioni e leader a orientarsi in un contesto globale sempre più complesso e in rapida evoluzione. La presenza internazionale di Escp, articolata su sei campus in Europa e supportata da una rete di oltre 150 scuole partner, offre alle organizzazioni un'esperienza formativa unica europea e globale. "Raggiungere il sesto posto mondiale per i programmi custom nella classifica del Financial Times rappresenta un traguardo importante per Escp. Riflette la solidità della nostra eccellenza accademica, i nostri stretti legami con il mondo corporate e il nostro impegno nello sviluppare leader responsabili, capaci di prosperare in un contesto globale sempre più complesso", afferma Léon Laulusa, executive president di Escp Business School. "In un mondo segnato da rapide trasformazioni tecnologiche, geopolitiche e sociali, l'executive education svolge un ruolo cruciale. Questo riconoscimento evidenzia la capacità di Escp di collegare visione accademica e impatto concreto, fornendo ai leader gli strumenti per affrontare la complessità con responsabilità e visione", afferma Cédric Denis-Remis, executive vice president of executive education and corporate relations.