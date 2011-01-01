DOPPIETTE

Gli stambecchi nelle mani di Cirio

"Sulla caccia decide la Regione"

Nel disegno di legge della maggioranza si apre la possibilità agli abbattimenti selettivi. Accade già in Svizzera, Austria e Slovenia, ma anche a Bolzano. Il capogruppo di FdI Malan: "Abbattimenti solo in determinate circostanze, ma l'ultima parola spetta ai governatori"

“Mai sparato un colpo”. Il non aver mai imbracciato un fucile, neppure al tiro a segno del luna park, non evita a Lucio Malan di finire impallinato da chi – in un vasto fronte che va dall’opposizione agli ambientalisti e ai contrari alla caccia, tra i quali non mancano elettori di centrodestra – accusa il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato di aver firmato per primo il disegno di legge che inserisce lo stambecco tra le specie cacciabili.

Quella che appare come una deregulation venatoria da parte della maggioranza ha rapidamente assunto il volto della sua potenziale vittima più illustre, anche a scapito della meno citata oca selvatica, anch’essa entrata nell’elenco degli animali ai quali – in determinate condizioni – si potrà sparare.

Alla bisogna sono tornati utili pure i Savoia, anche se il ricordato divieto di abbattere quello che sarebbe poi diventato il simbolo del Gran Paradiso e del Piemonte valeva per tutti, tranne che per loro. Oggi, però, quel divieto non è stabilito che decada. “Più precisamente, l’inserimento dello stambecco nell’elenco non significa che possa finire nel mirino dei cacciatori”, sostiene Malan nel colloquio con lo Spiffero.

Nel mirino

“Mai mi sognerei di sostenere un provvedimento che mettesse in pericolo la presenza dello stambecco sulle nostre montagne. Peraltro, il disegno di legge è mio, ma l’emendamento che riguarda questo aspetto particolare non è mio: è pur sempre della maggioranza”. Un distinguo sottile che il parlamentare piemontese di lunghissimo corso – con trascorsi nella Lega, poi in Forza Italia e infine nelle file meloniane – affida quasi come inciso, mentre elenca tutti i paletti che dovrebbero evitare ciò che molti temono. E forse, viste certe precedenti esperienze, non del tutto a torto.

“L’averlo compreso tra le specie cacciabili consente di farne oggetto di caccia selettiva e questo – a detta del senatore di FdI – è dovuto al fatto che, rispetto a una popolazione animale ridotta a poche centinaia di esemplari, oggi se ne contano oltre 50mila in tutto l’arco alpino. Per questo già dal 1991 la Provincia autonoma di Bolzano aveva consentito e attuato una caccia selettiva allo stambecco, per evitare una sovrappopolazione o un peggioramento della razza”.

All’estero

Ancora prima era stata la Svizzera, cui si sono aggiunte Austria e Slovenia, mentre la Francia – dove gli stambecchi sarebbero meno numerosi – mantiene il divieto assoluto. Ora, tralasciando il fatto che gli stambecchi non conoscano il confine tra Francia e Italia, quest’ultima, con l’attuale maggioranza di governo, ha deciso che è arrivato il momento di cambiare, “sulla base dei risultati di uno studio con cui già nel 2013 l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sosteneva la possibilità della caccia selettiva allo stambecco laddove si verifichino determinate circostanze e per un numero limitato di esemplari”.

Il parere dell’Ispra si rivela determinante per quella che si prospetta come l’applicazione della norma contenuta nel contestato disegno di legge. Ed è qui che entrano a pieno titolo le Regioni. Già, perché nel caso in cui l’Istituto esprimesse parere favorevole per uno o più determinati ambiti territoriali, non basterebbe la norma nazionale per consentire la caccia, sia pure selettiva.

Insieme al cervo

“Saranno le Regioni a decidere”, conferma Malan, precisando come “in ogni caso questo tipo di attività venatoria sia tassativamente esclusa nei parchi nazionali”. Difficile dire quanto possa essere consolatorio, per gli stambecchi, sapere che la nuova norma li inserisce in una lista dove dal 1992 figurano già i cervi, anche se è sempre il senatore “barbet” a ricordare come, “nonostante la possibilità prevista dalla legge, molte Regioni in più di trent’anni non abbiano mai aperto alla caccia al cervo”.

Politica e lobby

Un’ultima parola, quella affidata alle Regioni sulla sorte degli stambecchi, che per quanto riguarda il Piemonte rimanda alla dura presa di posizione del Partito Democratico. Il consigliere Alberto Avetta, pochi giorni fa, si era rivolto al presidente Alberto Cirio chiedendo se la Regione fosse stata avvisata e se qualcuno, da Roma, ne avesse parlato con gli assessori piemontesi.

Ora la domanda è un’altra: Cirio – come i presidenti che verranno dopo di lui – difenderà a spada tratta il simbolo del Gran Paradiso, infischiandosene della possibilità concessa dalla norma nazionale e delle pressioni delle lobby venatorie? Oppure, dalle montagne, gli stambecchi dovranno iniziare a guardare con sospetto e preoccupazione verso il grattacielo?