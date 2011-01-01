Maxi processo Askatasuna, sentito in appello funzionario Digos

È ripreso questa mattina in una maxi aula del Palazzo di Giustizia di Torino il processo d'appello a carico di 26 imputati legati al centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre scorso, allo Spazio Popolare Neruda e al movimento No Tav. In aula erano presenti una decina di imputati. Nel corso dell'udienza è stato sentito per oltre due ore un funzionario della digos di Torino che ha ricostruito una serie di episodi violenti avvenuti tra il 2017 e il 2019 durante manifestazioni in città e in Val di Susa. Nel corso della testimonianza sono stati mostrati video relativi ai disordini scoppiati durante il G7 universitario a Torino, a una manifestazione di Milano contro il governo turco e agli assalti al cantiere Tav in Val di Susa. Il funzionario si è soffermato anche sull'identificazione di alcuni imputati, sulla struttura organizzativa, sulle tecniche e sulle armi utilizzate durante gli scontri, in particolare in Val di Susa. Dopo di lui è stato sentito anche il responsabile della squadra indagini tecnologiche della digos, che ha spiegato come alcuni imputati siano stati identificati in diversi episodi anche attraverso gli indumenti indossati. Le testimonianze, secondo l'impianto accusatorio della procura generale, erano finalizzate a sostenere l'esistenza di un coordinamento riconducibile ad Askatasuna dietro ai diversi episodi contestati. Per sedici imputati, infatti, l'accusa è quella di associazione per delinquere. In primo grado il tribunale aveva fatto cadere il reato associativo, assolvendo gli imputati da quell'accusa. L'inchiesta, avviata tra il 2019 e il 2021 era nata inizialmente con l'ipotesi di associazione sovversiva, poi trasformata in associazione per delinquere al momento del rinvio a giudizio. Accusa che la procura generale, rappresentata da Giancarlo Avenati Bassi insieme alla pm Manuela Pedrotta, punta ora a far riconoscere in appello. In primo grado, nel marzo 2025, il tribunale aveva assolto tutti gli imputati dall'accusa associativa "perché il fatto non sussiste".