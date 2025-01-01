Torna "Voci del Piemonte", consiglieri regionali Pd incontrano i territori

Riparte lunedì 25 maggio, con l'appuntamento in Sala Borri a Sommariva Bosco (Cuneo), 'Voci del Piemonte', il ciclo di incontri avviato nel 2025 dal Gruppo Pd in Consiglio regionale. "Un viaggio nella regione reale, quella dei cittadini, delle associazioni, delle imprese, dei giovani e degli amministratori locali - spiegano Gianna Pentenero, presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, e Mauro Calderoni, consigliere regionale Dem - sarà l'occasione per raccontare quello che stiamo facendo in Consiglio, ma soprattutto per ascoltare, per costruire insieme, per restituire ai cittadini un ruolo centrale nell'azione politica. Una politica che ascolta è una politica che costruisce". A breve sarà disponibile il calendario con tutte le nuove date. "Guarderemo insieme al futuro del Piemonte, confrontandoci sui temi che contano - aggiungono gli esponenti Pd - sanità, lavoro, ambiente, mobilità, diritti, istruzione perché non c'è rappresentanza senza relazione, e non c'è cambiamento senza condivisione. Il nostro impegno è semplice e profondo: ascoltare per agire, rappresentare per servire, costruire insieme una politica che non smette mai di mettersi in cammino".