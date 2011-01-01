Piemonte, dalla Regione altri 410mila euro per le scuole di montagna

La giunta regionale del Piemonte ha ampliato la dotazione iniziale di 340mila euro per i servizi scolastici nei territori montani con ulteriori 410mila euro, portando il totale a 750mila euro. L'intervento si articola su due linee distinte. La prima finanzia la razionalizzazione delle pluriclassi: nelle scuole di montagna è frequente che bambini di età e livelli diversi condividano la stessa aula con un unico insegnante, per insufficienza di iscritti. Il contributo regionale consente di coprire i costi per personale aggiuntivo o per l'estensione dell'orario di servizio, riducendo il numero di classi accorpate e avvicinando la qualità della didattica a quella garantita nelle scuole di pianura. Questa linea è già operativa col bando pubblicato nelle scorse settimane. La seconda linea, attivata con la delibera odierna, interviene a monte del problema, finanziando il mantenimento in funzione di scuole dell'infanzia e primarie nei comuni montani più isolati. "Con i 750mila euro complessivamente stanziati - sottolinea l'assessore alla Montagna, Marco Gallo - rafforziamo la capacità di intervento della Regione con l'obiettivo di garantire continuità e qualità del servizio scolastico, sostenendo le famiglie e contribuendo alla tenuta delle comunità montane". "Una scuola di montagna aperta - aggiunge l'assessora all'Istruzione, Daniela Cameroni - significa una comunità viva, famiglie che scelgono di restare e bambini che crescono nel proprio territorio con le stesse opportunità degli altri studenti piemontesi".