Consiglieri Torino centrosibistra e M5s: "Libertà e protezione per la Flotilla"

"Libertà e protezione per l'equipaggio della Global Sumud Flotilla", a chiederla un gruppo di consiglieri e consigliere comunali di Torino del centrosinistra e M5s, che esprimono "la più ferma condanna agli atti di violazione totale del diritto internazionale da parte del governo di Israele" ed esortano il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Governo italiano "ad attivarsi immediatamente per la protezione e il rilascio di tutti gli italiani e le italiane coinvolti nella missione, ad esprimere la contrarietà del nostro Paese alle violazioni commesse in acque internazionali e a sostenere l'arrivo di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza attraverso corridoi sicuri". "La situazione della popolazione di Gaza appare sempre più drammatica - dicono -, allo stremo delle risorse alimentari, mediche, sanitarie ed energetiche, e la missione della Global Sumud Flotilla cerca di rompere l'assedio illegale che il governo israeliano ha imposto sulle coste palestinesi di Gaza solo per portare aiuti umanitari. La solidarietà non è un reato". A sottoscrivere l'appello i consiglieri Pd Ludovica Cioria, Abdullahi Ahmed, Antonio Ledda, Luca Pidello, Claudio Cerrato e Simone Tosto, i consiglieri di Avs Sinistra Ecologista Sara Diena ed Emanuele Busconi, la consigliera di Torino Domani Tiziana Ciampolini e i consiglieri M5s Andrea Russi e Tea Castiglione.