Nuovo ospedale Savigliano, sindaci chiedono conferme a Riboldi

I sindaci di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Racconigi, Venasca, Lagnasco e Genola hanno chiesto e ottenuto dall'assessore alla Sanità della giunta Cirio, Federico Riboldi, conferme sulla fattibilità del nuovo ospedale di Savigliano nel Cuneese. Fra le richieste, anche l'adeguamento della futura viabilità di accesso all'ospedale. "La Regione Piemonte - ha spiegato Riboldi - il 4 agosto scorso ha comunicato all'Inail le strutture ospedaliere su cui avviare la verifica della progettazione e ha inviato la documentazione progettuale disponibile. Queste strutture sono il nuovo ospedale di Torino Nord alla Pellerina, il nuovo ospedale di Savigliano e il nuovo ospedale di Cambiano. Per Savigliano, l'Inail ha già avviato la verifica del progetto, ritenendolo appaltabile. E lo stesso vale per Cambiano. Solo per la Pellerina - ha precisato - il ricorso di alcuni comitati legati alle frange della sinistra torinese bloccherà il finanziamento dell'opera, perché l'Inail non intende finanziare strutture oggetto di contenzioso".