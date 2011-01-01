Professore si toglie la vita al Convitto di Torino

Un professore del Convitto Nazionale Umberto I di Torino si è tolto la vita questo pomeriggio all'interno dell'istituto di via Bligny, nel centro storico del capoluogo piemontese. La dinamica è stata confermata dalla polizia di Stato. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il docente si sarebbe lanciato dal secondo piano della scuola intorno alle 15. Il corpo è stato ritrovato nel cortile interno dell'edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il medico legale per gli accertamenti del caso. Il Convitto Nazionale Umberto I è uno degli istituti scolastici storici e più conosciuti della città e ospita scuole primarie, secondarie e licei.