Filosa, le e-car sono nel dna europeo di Stellantis

"L'e-car rappresenta un concetto profondamente radicato nel Dna europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand. L'inizio della produzione è previsto nel 2028 nel nostro stabilimento di Pomigliano". E' il commento dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che giovedì 21 maggio presenterà il nuovo piano strategico ad Auburn Hills, in Michigan, durante l'Investor Day 2026. I modelli e-car di Stellantis "si distingueranno per un design all'avanguardia e saranno dotati di tecnologie Bev di livello mondiale, sviluppate in collaborazione con partner selezionati per garantire maggiore accessibilità economica e accelerarne il time-to-market".