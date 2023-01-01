Corte Conti, nel 2024 utile netto gruppo Cdp a 5.956 milioni, +18,5%

Nel 2024 cresce sia l'utile netto di CDP S.p.A., che si attesta su 3,3 miliardi, rispetto ai 3,1 miliardi dell'anno precedente, che l'utile netto del Gruppo, che raggiunge quota 5.956 milioni rispetto ai 5.027 milioni del 2023 (+18,5%). Lo si legge in una nota della Corte dei Conti che ha approvato la relazione sulla gestione 2024 di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Aumentano il patrimonio netto, dai 27,9 miliardi del 2023 ai 29,8 miliardi del 2024 (+7%), e le spese per amministratori e sindaci, accompagnate da minori accantonamenti per oneri futuri. Anche la spesa per amministratori e sindaci del Gruppo segna un incremento di 2,8 milioni, in virtù soprattutto dei maggiori oneri registrati da Fincantieri (+1,3 milioni) e da Fondo Italiano di Investimento SGR (+1 milione). La spesa per il personale sale del 37,6%, soprattutto per l'accantonamento al Fondo di solidarietà del settore creditizio, oltre che per la crescita programmata dell'organico e per gli effetti del rinnovo del contratto nazionale di lavoro. In incremento, infine, anche il costo del personale del Gruppo CDP, rispetto al 2023 (+10,3%), trainato dagli aumenti registrati nella capogruppo e in alcune società del Gruppo stesso.