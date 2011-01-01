Uliano, bene e-car a Pomigliano, ma servono risposte per tutti i siti

"L'assegnazione di questa nuova e-car a Pomigliano, per la quale abbiamo chiesto di anticipare i tempi di lancio produttivo, va nella direzione giusta. Riteniamo infatti necessario accelerarne la realizzazione, trattandosi di un modello competitivo in una fascia di mercato nella quale Stellantis risultava scoperta, oltre al fatto che la vettura rispetterà il requisito del 70% di componentistica 'made in Europe' previsto dall'attuale normativa europea. Il gruppo Stellantis ci ha precisato che si tratta di una prima vettura a cui seguiranno altre, utilizzando più brand". Così il segretario generale della Fim Cisl Ferdinando Uliano commenta l'annuncio di Stellantis. "Ci hanno inoltre confermato - aggiunge Uliano - la prosecuzione produttiva dell'attuale Fiat Pandina e della sua futura evoluzione. Abbiamo ribadito la necessità di ottenere risposte puntuali, precise e concrete per tutte le realtà italiane del gruppo all'interno del piano industriale che verrà presentato il 21 maggio dal ceo Antonio Filosa. Valutiamo positivamente l'impegno dichiarato dall'azienda a mettere in sicurezza tutti gli stabilimenti produttivi e gli enti di ricerca e sviluppo. Tuttavia, ci aspettiamo risposte concrete a partire dalle situazioni più difficili, come quella di Cassino, per la quale Stellantis ha dichiarato di non essere ancora nelle condizioni di comunicare dettagli entro il 21 maggio, pur affermando di essere al lavoro per costruire soluzioni in grado di garantire prospettive produttive e occupazionali per lo stabilimento ciociaro. Il Gruppo ha inoltre accolto la richiesta sindacale di effettuare incontri di approfondimento sulle singole realtà produttive, al fine di valutare nel dettaglio le decisioni assunte all'interno del piano industriale di Stellantis a partire dal 21 maggio".