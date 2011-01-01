Torino, nelle periferie l'abbandono è scolastico quasi doppio

A Torino i quasi 18mila minori che vivono nelle aree più fragili presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa e più di un 15-29enne su quattro non studia e non lavora. È quanto emerge dalla ricerca 'I luoghi che contano' pubblicata oggi da Save the Children. A Torino quasi 18mila minori, il 15% del totale di quelli residenti in città, vive in un'area di disagio socioeconomico urbano. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa. Più di uno studente delle scuole secondarie di primo e secondo grado su 10 (il 13,6%) ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, 5,5 punti percentuali in più rispetto al 8,2% della media dell'intero Comune. Il 20,9% di chi frequenta l'ultimo anno delle medie è a rischio dispersione implicita, più del doppio rispetto alla media del Comune, e più di un 15-29enne su 4 (28,6%) non studia e non lavora, rispetto al 19,3% della media della città. Per quanto riguarda l'accesso alle mense scolastiche, a Torino ne beneficia l'89,8% degli alunni della scuola primaria nelle aree vulnerabili, un dato superiore all'87,7% della media cittadina. "Centoquarantaduemila bambine, bambini e adolescenti in Italia - afferma la direttrice generale di Save the Children, Daniela Fatarella - vivono nelle periferie fragili delle grandi città, dove spesso sono costretti a confrontarsi con gravi disuguaglianze socioeconomiche e territoriali. Per questo abbiamo voluto dedicare al tema delle periferie la Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in programma il 21 maggio a Roma. È proprio da questi luoghi che occorre partire per ridefinire le priorità politiche, perché un Paese in cui il destino di una bambina o di un bambino dipende dal quartiere in cui nasce è un Paese che non investe sul proprio futuro".