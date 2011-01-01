Truffa Carta cultura, una denuncia e multe per oltre un milione a Torino

Hanno trasformato illegalmente in denaro contante i voucher della 'Carta Cultura Giovani' destinati agli studenti. Per questo la guardia di finanza di Torino ha denunciato una persona e contestato sanzioni amministrative per oltre 1,3 milioni di euro a 190 giovani coinvolti nel sistema. L'indagine, coordinata dalla procura di Torino e denominata Jack Bonus, è nata da alcune segnalazioni del ministero della Cultura ed è stata condotta dal Primo Nucleo operativo metropolitano delle fiamme gialle. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, numerosi ragazzi sarebbero stati contattati tramite social network, in alcuni casi anche attraverso influencer, con proposte per monetizzare il bonus cultura ottenendo una cifra inferiore rispetto al valore nominale del voucher. In caso di adesione, un commerciante torinese attivo nell'e-commerce avrebbe convertito illecitamente i buoni in contanti senza alcuna reale vendita di beni o servizi previsti dalla normativa. Secondo gli investigatori, il titolare dell'attività commerciale avrebbe ottenuto un profitto di oltre 83mila euro. L'uomo è stato segnalato denunciato con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.