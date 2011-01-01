Lo Russo, "bene l'obbligo di targa per i monopattini"

"Bene che ci sia l'obbligo di targa di identificazione dei monopattini, questo aiuta nei controlli e a sanzionare chi non rispetta il codice della strada, che vale per tutti e vale anche per chi va sul monopattino. Quindi ben venga e speriamo che le motorizzazioni e tutto il sistema di gestione delle targhe possa andare a regime quanto prima". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della nuova norma entrata un vigore il 16 maggio. "Ancora meglio, dal mio punto di vista - aggiunge -, l'obbligo di assicurazione, che scatterà da metà luglio e che è a garanzia di se stessi e dei danni che possono essere provocati in caso di sinistro. Speriamo dunque che entro l'estate tutto questo vada a regime, perché è nell'interesse di tutti, a partire da coloro che il monopattino lo usano normalmente. Avere un codice della strada rispettato e delle sanzioni applicate quando non lo è - conclude - è molto importante". Per quel che riguarda i controlli della polizia locale sul corretto utilizzo dei mezzi di mobilità dolce, nel 2025 e fino al 20 gennaio 2026 le sanzioni a velocipedi, monopattini e altri mezzi di mobilità sostenibile sono state 12.730, di cui 8.318 per sosta irregolare, 4.412 per non corretto comportamento dei conducenti e 2.859 per guida senza casco. I dati relativi solo quest'anno, fino al 30 aprile, vedono invece 6.135 multe, di cui 4.985 per sosta irregolare, 1.150 per comportamento dei conducenti non corretto e 656 per il casco.