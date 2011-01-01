Aran, salari pubblici +14,9% in 10 anni, recuperano ma restano sotto inflazione

Recuperano negli ultimi due anni. Inflazione in 10 anni al 22,6% (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Le retribuzioni contrattuali monetarie dei dipendenti pubblici non dirigenti sono cresciute tra il 2016 e il 2025 del 14,9% a fronte dell'aumento del 16,2% delle retribuzioni nel settore privato ma nonostante la crescita superiore all'inflazione registrata negli ultimi anni non hanno ancora recuperato quanto perso negli anni successivi alla pandemia con un ritardo che supera i sette punti percentuali. E' quanto emerge dal rapporto sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici appena pubblicato dall'Aran secondo il quale l'inflazione nel periodo è stata del 22,6%. Tra il 2015 e il 2018 però la contrattazione nella P.A era bloccata. Nel 2025 le retribuzioni contrattuali dei pubblici non dirigenti sono cresciute del 2,7% a fronte del +1,5% dei prezzi.