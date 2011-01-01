Trenta daspo a ultras granata prima del derby con la Juventus

Trenta daspo, i provvedimenti che vietano l'accesso alle manifestazioni sportive, sono stati notificati dalla digos di Torino ad appartenenti al gruppo 'Ultras Granata 1969' a pochi giorni dal derby tra Torino e Juventus, in programma domenica sera allo stadio Olimpico-Grande Torino. I provvedimenti, con divieti fino a cinque anni e in alcuni casi obbligo di firma, riguardano episodi avvenuti tra gennaio e febbraio scorsi. Venti daspo fanno riferimento alla partita di Coppa Italia giocata il 4 febbraio a Monza contro l'Inter. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, alcuni ultras granata tentarono di raggiungere i tifosi nerazzurri forzando il blocco predisposto dalle forze dell'ordine. Altri dieci provvedimenti riguardano invece Torino-Roma del 18 gennaio. In quell'occasione, secondo gli accertamenti della digos, ultras granata cercarono il contatto con tifosi romanisti che avevano raggiunto Torino dopo tafferugli avvenuti in autostrada con ultras della Fiorentina, gemellati. In vista del derby resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine sulle tifoserie di Torino e Juventus. Gli investigatori della digos stanno monitorando in queste ore i gruppi ultras anche alla luce dei violenti scontri avvenuti due anni fa in zona Gran Madre alla vigilia del derby e dei tentativi, lo scorso novembre, di cercare il contatto tra tifosi granata e juventini prima della gara di andata. In quell'occasione furono identificati circa cento ultras granata, molti dei quali appartenenti al gruppo "Ultras Granata 1969".