Pompeo (Pd), su Hanon Systems la Regione non può stare a guardare

"La situazione dello stabilimento Hanon Systems di Campiglione Fenile è gravissima e richiede un intervento immediato della Regione Piemonte". Lo chiede la consigliera regionale PD Laura Pompeo, sottolineando che "la delocalizzazione in Cina della Linea 5, che impiega una ventina di lavoratori, confermata dall'azienda, mette a rischio posti di lavoro, competenze strategiche e un presidio fondamentale della filiera automotive piemontese". "È inaccettabile - dice - che un'operazione di questa portata venga nascosta fino all'ultimo momento. I dati del bilancio consolidato parlano chiaro: le vendite sono aumentate, ma la redditività dello stabilimento italiano è crollata. Non è un problema di mercato, ma di scelte industriali che penalizzano il sito piemontese", afferma la consigliera che parla di "effetti devastanti" della delocalizzazione della Linea 5 che "indebolirebbe l'intera filiera automotive regionale privandola di un fornitore locale di componentistica strategica per elettrico e ibrido". Per la consigliera "la Regione, di fronte a una catastrofe annunciata come questa non può limitarsi al ruolo di spettatrice. Deve agire, sollecitando il ministero delle Imprese e del Made in Italy ad aprire un tavolo di crisi nazionale che coinvolga anche il sito di Benevento, deve verificare, insieme al Governo, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del Golden Power, deve pretendere dal gruppo un impegno a mantenere il presidio, subordinando futuri incentivi regionali al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi".