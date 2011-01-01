Radicali, a Torino nuova proiezione della propaganda russa

"Il 21 maggio, a Torino, nella sede dell'International University College of Turin è in programma la proiezione del documentario 'Biolab: la guerra biologica', prodotto da Rt - Russia Today, emittente televisiva che rilancia la propaganda di guerra del Cremlino e per questo sottoposta a sanzioni in base al Regolamento Europeo 350/2022. Il documentario in questione propone una delle più fantasiose e palesemente false teorie elaborate da Mosca per alimentare l'idea della minaccia occidentale nei confronti della Russia". A dirlo sono Laura Botti e Igor Boni (Europa Radicale) e Oreste Gallo (Associazione Radicale Adelaide Aglietta), sottolineando che "ci troviamo davanti all'ennesimo tentativo di elusione del divieto di diffusione dei film di Rt, un fenomeno che riguarda tutta l'Italia da più di due anni nel quasi totale silenzio delle istituzioni, come denunciamo nel nostro dossier 'La Peste Putiniana'". Gli esponenti radicali affermano che "Torino è, insieme a Bologna, la città più colpita da questo morbo: come evidenziato nel dossier, è salito a 6 il numero di proiezioni di documentari di Rt organizzate dal 2024, due delle quali sono state annullate anche grazie al nostro intervento. Paradossale e grottesco - aggiungono - che il documentario venga proposto nell'ambito del 'Cineforum della Resistenza - Storie non raccontate': in quale modo il rilancio della propaganda di un regime autoritario mirata a giustificare i propri crimini di guerra si può considerare un atto di resistenza?", su chiedono i Radicali evidenziando che "non si tratta di storie non raccontate ma di versioni distorte o false della realtà".