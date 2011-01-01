Avs, il Piemonte non anticipa i fondi per la non autosufficienza

"Il Piemonte è l'unica Regione del Nord a non anticipare i fondi per la non autosufficienza e 25.000 persone rischiano di rimanere senza assegno di cura a fronte del ritardo nazionale nella ripartizione dei fondi per la non autosufficienza". A segnalarlo le consigliere regionali di Avs Alice Ravinale e Valentina Cera, annunciando che Avs solleverà la questione in Parlamento con un'interrogazione della capogruppo alla Camera Luana Zanella. "L'assessore Marrone ha già detto di non avere intenzione di anticipare gli importi ai consorzi, in attesa dell'arrivo delle risorse nazionali - dicono - mentre tutte le Regioni in Italia lo stanno facendo, ad eccezione del Piemonte e delle Marche. Così però a farne le spese saranno le famiglie, che verranno private di uno dei pochi strumenti di sostegno per le cure di anziani non autosufficienti e persone con malattie croniche o disabilità. Perché Marrone - chiedono -, invece di continuare ad attaccare strumentalmente il Comune di Torino, che peraltr, non si dedica a risolvere questa tragica situazione, che gli è nota da tempo ed è di sua esclusiva competenza? Questa - concludono - è una chiara scelta politica della Giunta Cirio, che va contro le famiglie e che per noi è inaccettabile".