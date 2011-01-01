Residui temporali e da mercoledì caldo estivo in tutta l'Italia

Acquazzoni e temporali residui fino a domani, e da mercoledì spazio al dominio dell'Anticiclone africano, che porterà con sé il primo anticipo d'estate con 32 gradi all'ombra in Sardegna entro domenica. Dopo una prima metà del mese dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l'afflusso di aria più calda e stabile non riuscirà a inibire immediatamente lo sviluppo di locali focolai temporaleschi. La giornata odierna sarà ancora caratterizzata da qualche temporale, a tratti anche intenso, concentrato in particolar modo tra la Liguria di Levante e l'Alta Toscana, sul Nord-Est e a ridosso dei principali rilievi alpini e appenninici. Solo a partire da mercoledì, quando la bolla d'aria calda riuscirà a conquistare anche le quote più alte della troposfera, l'atmosfera si stabilizzerà in modo definitivo, regalandoci cieli azzurri e tersi ovunque". Un'altra configurazione meteo da tenere d'occhio riguarderà un temporaneo "paradosso" al Meridione. Nella seconda metà della settimana assisteremo a un leggero calo della pressione atmosferica in quota sulle regioni del Sud. Questo piccolo disturbo attiverà venti di Maestrale tesi, a tratti forti, a partire da giovedì sulla Puglia, in rapida estensione verso Basilicata e Calabria. In pratica, farà paradossalmente più caldo al Centro-Nord che al Sud, ma si tratterà di una parentesi ventosa destinata a esaurirsi gradualmente entro sabato. La vera notizia della settimana è l'escalation termica in arrivo da mercoledì in poi. Entro giovedì i termometri toccheranno agevolmente i 28°C, per poi spingersi fino a sfiorare i 30-31°C all'ombra entro domenica (32°C in Sardegna) secondo le prime indicazioni, uniformando le temperature da Nord a Sud. Nel dettaglio: Martedì 19. Al Nord: instabile sui rilievi orientali ed emiliano/romagnoli. Al Centro: temporali su alta Toscana, Appennini e zone vicine. Al Sud: rovesci e temporali sparsi sui rilievi. Mercoledì 20. Al Nord: soleggiato, rovesci solo sui rilievi al pomeriggio. Al Centro: soleggiato, rovesci occasionali pomeridiani sull'Appennino. Al Sud: disturbi sulla Calabria tirrenica e Appennino, poco nuvoloso altrove. Giovedì 21. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato ma ventoso tra Puglia e Calabria. Tendenza: rimonta anticiclonica e caldo in aumento fino a 30-32°C entro il weekend.