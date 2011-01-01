Investita dal padre mentre fa manovra, muore bimba di due anni

Una bambina di due anni è morta oggi a Bollengo del Canavese, dopo essere stata investita dall'auto del padre, che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia di Ivrea. La piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente. L'avrebbe poi subito soccorsa e portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita.