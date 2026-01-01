Ferito nella notte durante una lite in negozio di Torino

Un uomo di 32 anni è stato soccorso nella notte in corso Vercelli, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, dopo essere rimasto ferito all'interno di un negozio. L'intervento del 118 di Azienda Zero è scattato intorno alle 22.30. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco con ferite all'addome e al torace, giudicate superficiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il ferito, di origini straniere, sarebbe rimasto coinvolto in una lite con altri stranieri all'interno dell'esercizio commerciale. Sono in corso accertamenti sulla dinamica. L'uomo non ha voluto sporgere denuncia.